V parku Tivoli že tradicionalni dobrodelni tek in pohod Božičkov

Ljubljana, 13. decembra - Tradicionalni dobrodelni tek in pohod Božičkov se bo danes ob 18. uri začel v ljubljanskem parku Tivoli. Pričakujejo vsaj 450 Božičkov, ki so se prijavili na spletu, prijave pa bodo možne tudi danes v Tivoliju. Prispevek od prijavnin bodo namenili Rdečim noskom. Tek bo obiskal tudi Božiček, so sporočili organizatorji.