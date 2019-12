Skupni izdatki za izobraževalne ustanove lani znašali 2,411 milijarde evrov

Ljubljana, 14. decembra - Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2018 znašali 2,411 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se realno povečali za 3,9 odstotka, njihov delež v BDP pa je bil enak kot v 2017, kar je 5,3 odstotka, kažejo podatki statističnega urada (Surs).