Za formalno izobraževanje v 2017 porabljenih 2,056 milijarde evrov javnih sredstev

Ljubljana, 25. decembra - Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2017 znašali 2,056 milijarde evrov. V primerjavi z letom 2016 so se realno povečali za 4,6 odstotka, njihov delež v BDP pa je bil enak kot v 2016, in sicer 4,8-odstoten. Petina vseh javnih izdatkov so bili izdatki države na lokalni ravni, preostalo so bili izdatki države na centralni ravni.