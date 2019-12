Zaradi pojava legionele na univerzitetni psihiatrični kliniki zamenjava cevi

Ljubljana, 12. decembra - Zaradi pojava bakterije legionele na univerzitetni psihiatrični kliniki bo treba zamenjati cevi, so pojasnili na novinarski konferenci. Stavba je stara 14 let, v zadnjem času so izvajali redne dezinfekcije, zato so cevi rjavele in razpadale. V zadnjem letu so sicer zaznali sedem obolelih z legionelo, trenutno pa jih na kliniki ni.