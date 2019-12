Na univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani zaznali pojav legionele

Ljubljana, 12. decembra - Na enoti za gerontopsihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana so zaznali legionelo. Kot je za STA pojasnil generalni direktor Bojan Zalar so letos zaznali do sedem primerov. Eden izmed bolnikov je umrl, vendar gre za bolnika z več pridruženimi boleznimi, zato ni jasno, koliko je prispevala prisotnost legionele, je poudaril.