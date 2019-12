V Muzeju Velenje odprli razstavo Mesto, ki so mu rekli čudež

Velenje, 12. decembra - V Muzeju Velenje so danes odprli novo stalno razstavo Mesto, ki so mu rekli čudež. Razstava pripoveduje nadvse zanimivo zgodbo Velenja, najmlajšega slovenskega mesta, ki je 20. septembra letos praznovalo 60 let. Za rojstvo Velenja se namreč šteje 20. september 1959, ko so z veliko slovesnostjo odprli velenjsko mestno središče.