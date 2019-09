V Velenju praznično ob 60-letnici odprtja novega mestnega središča

Velenje, 16. septembra - Letos mineva 60 let od slovesnega odprtja novega mestnega središča Velenja. Obletnico bodo v Velenju obeležili z vrsto dogodkov v tem tednu, ko imajo tudi občinski praznik. Napredek mesta v zadnjem desetletju je danes orisal župan Bojan Kontič, ki je izpostavil izvedene in aktualne projekt, prizadevanja za integracijo tujcev in socialno košarico.