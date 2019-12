Delegacija Evropske združene levice v Črnomlju preverjala stanje migrantskih pravic

Črnomelj, 12. decembra - Črnomelj je v okviru ugotavljanja stanja pravic migrantov in raziskovanja kršitev človekovih pravic v širši balkanski regiji danes obiskala delegacija poslanske skupine konfederalne skupine Evropske združene levice - Zelene nordijske levice (GUE/NGL). Delegacija je s postankoma v Črnomlju in na Vinici začela obisk Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.