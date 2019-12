Po strelskem obračunu v New Jerseyju nekateri opozarjajo na antisemitski motiv

New York, 12. decembra - V New Jerseyju in New Yorku še vedno močno odmeva torkov strelski obračun v Jersey Cityju, ki ga številni politiki, vključno s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, označujejo kot antisemitski napad. Policisti in tožilci so bolj zadržani in opozarjajo, da je treba počakati na konec preiskave. Umrlo je šest oseb, med njimi oba napadalca.