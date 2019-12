Strelski obračun v New Jerseyju zahteval šest življenj

New York, 11. decembra - V Jersey Cityju nedaleč od newyorškega Manhattna je v torek izbruhnil strelski obračun med policijo in dvema kriminalcema. V več ur trajajočem spopadu je umrlo šest ljudi, med njimi oba zločinca, policijski detektiv in trije civilisti. Dva policista in civilist so bili lažje ranjeni.