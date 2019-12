Primorske novice o pomenu nižjih diplomatov pri reševanju arbitražnega spora (12. 12.)

Ljubljana, 11. decembra - Antiša Korljan v komentarju Ne predsedniki - nižji diplomati! piše o dejanjih, ki so, bodo in bi morala slediti objavi pravobranilčevega mnenja glede pristojnosti Sodišča EU za tožbo Slovenije proti Hrvaški. Meni, da bi morali pot iz sedanjega krča pokazati diplomati na nižjih ravneh, in da je pomembno, kaj bodo naslednji slovenski koraki.