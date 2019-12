Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 12.)

Ljubljana, 11. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o mnenju generalnega pravobranilca Priita Pikamäeja, da Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Hrvaško in Slovenijo, o nasprotovanju vodje avstrijskih svobodnjakov dvojnemu državljanstvu Angelike Mlinar in o imenovanju Tomaža Seljaka za predsednika uprave Telekoma Slovenije.