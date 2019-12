Vrh EU o večletnem proračunu in podnebnih ciljih

Bruselj, 12. decembra - Voditelji članic EU bodo danes v Bruslju poskušali zagotoviti enotnost glede cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050, ki so mu doslej nasprotovale Poljska, Madžarska in Češka. Opravili bodo tudi prvi krog pravih pogajanj o večletnem proračunu za obdobje 2021-2027 na podlagi predloga finskega predsedstva, ki je sprožil vsesplošno nezadovoljstvo.