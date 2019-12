Vrh EU o večletnem proračunu in podnebnih ciljih

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 10. decembra - Voditelji članic EU bodo v četrtek in petek v Bruslju razpravljali o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-2027 ter poskušali doseči enotnost glede cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050, ki je doslej ni bilo mogoče zagotoviti zaradi nasprotovanja Madžarske, Poljske in Češke.