Zavod Cene Štupar že 60 let nudi možnosti odraslim za več znanja in veščin

Ljubljana, 12. decembra - Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, ki je največja od 34 ljudskih univerz v Sloveniji, letos praznuje 60 let. V svojih programih letno izobrazi več kot 10.000 ljudi in jim tako nudi možnost za več znanja, s tem pa tudi za novo poklicno pot ali odpre vrata do državljanstva.