Vključevanje odraslih v vseživljenjsko izobraževanje še vedno izziv

Portorož, 19. novembra - Pri pripravi novega nacionalnega programa za izobraževanje odraslih so številni izzivi, od večje vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje do izboljšanja matematičnih in besedilnih spretnosti, so v Portorožu ugotavljali udeleženci letnega posveta o izobraževanju odraslih, ki ga organizira Andragoški center Slovenije.