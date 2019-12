Premestili vse migrante iz Vučjaka

Bihać, 11. decembra - Oblasti v Bosni in Hercegovini so davi končale premestitev migrantov iz begunskega taborišča Vučjak. Skupina okoli 330 migrantov je davi okoli 5. ure prispela v nekdanjo vojašnico Blažuj pri Sarajevu, je poročal novičarski portal klix.ba. Že pred tem so okoli 370 migrantov prepeljali v begunsko taborišče Ušivak blizu Sarajeva.