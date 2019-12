V Kairu bodo aleksandrinke dobile spominsko ploščo

Ljubljana, 11. decembra - Zunanji minister Miro Cerar je na današnji seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko sporočil, da bo Slovenija na manjši grobnici, ki jo je najela za deset let na kairskem pokopališču, kmalu postavila spominsko ploščo za aleksandrinke, Slovenke, ki so konec 19. stoletja v Egiptu služile kruh in tam pustile neizbrisen pečat.