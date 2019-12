Obiske omejili tudi v izolski bolnišnici

Izola, 10. decembra - Zaradi pojava respiratornih okužb so obiske omejili tudi v Splošni bolnišnici Izola. Tamkajšnje bolnike lahko naenkrat obišče le ena zdrava odrasla oseba, so sporočili iz bolnišnice. Prav tako so danes obiske omejili tudi na neonatalnem oddelku ginekološko-porodniškega oddelka celjske bolnišnice.