V Kliniki Golnik zaradi respiratornih obolenj omejili obiske

Golnik, 9. decembra - V Kliniki Golnik so zaradi povečanega števila respiratornih obolenj obiski od 6. decembra do preklica dovoljeni le med 14. in 17. uro. Dodatno so omejeni na eno zdravo osebo, so sporočili s klinike. Tudi celjska bolnišnica je zaradi pojava virusnih obolenj na nevrološkem oddelku danes prepovedala obiske bolnikov, hospitaliziranih na tem oddelku.