Akos sklenil dogovore o sodelovanju pri projektu MiPi

Ljubljana, 9. decembra - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) je letos vzpostavila nov portal, namenjen spodbujanju medijske in informacijske pismenosti - MiPi. K sodelovanju je povabila tudi institucije, organe in organizacije, ki pokrivajo področja medijev in informacijskih tehnologij. Doslej je protokole o sodelovanju podpisala s šestimi.