Akos objavil portal za medijsko in informacijsko pismenost

Ljubljana, 28. junija - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je danes objavila nov portal, namenjen spodbujanju medijske in informacijske pismenosti - MIPI. Z njim želi ozaveščati o pomenu kritične in premišljene uporabe medijskih vsebin in informacijskih tehnologij, vplivu medijev, razumevanju medijskih sporočil in informacij, so sporočili z agencije.