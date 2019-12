V naselju Za jezom v Tržiču zaradi previsokih vrednosti plina evakuirali 10 oseb in zaprli cesto

Tržič, 9. decembra - V naselju Za jezom v Tržiču je zaradi preseženih mejnih vrednosti pri meritvah plina popolnoma zaprta lokalna cesta od Raven naprej. Omogočen je dostop samo za stanovalce in interventna vozila. Zaenkrat so evakuirali 10 oseb iz dveh bližnjih objektov. Po prvih podatkih v objektih ni nevarnosti eksplozije, so sporočili s Policijske uprave Kranj.