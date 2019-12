V Britofu boljše tudi meritve plinov v zemljini

Kranj, 8. decembra - Ponovljene meritve plinov na zaprtem območju v kraju Britof, kjer je v torek eksplodiral plin, danes kažejo še spodbudnejšo sliko kot v soboto, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj. Meritve v jaških so enake sobotnim, bistveno boljše pa so tudi meritve plinov v zemljini, katerih vrednost se je od sobote zmanjšala za nekajkrat.