Ob začetku vrha o Ukrajini v Kijevu več sto protestnikov

Pariz, 9. decembra - Ob vrhu o Ukrajini, ki se je popoldne začel v Parizu, v Kijevu vztraja več sto protestnikov proti ruskim vplivom na vzhodu Ukrajine in za uveljavitev mirovnega načrta iz leta 2015. V Parizu so se na vrhu zbrali voditelji Francije, Nemčije, Rusije in Ukrajine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.