Celje, 9. decembra - Policisti so v nedeljo popoldne v bližini Vonarskega jezera na reki Sotli na meji s Hrvaško prijeli in pridržali 41-letnega Ukrajinca, ki je nameraval v Avstrijo prepeljati devet prebežnikov - sedem Iračanov in Sirca. Postopki še potekajo, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.