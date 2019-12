Pred dnevom človekovih pravic otvoritev kiparske razstave Črnobela v barvi

Ljubljana, 9. decembra - Varstveno delovni center INCE dan pred dnevom človekovih pravic, ki ga bomo obeležili v torek, v Knjižnici Prežihov Voranc Mestne knjižnice Ljubljana ob 18.00 odpira kiparsko razstavo Črnobela v barvi. Razstava bo obiskovalcem predstavila odnos do ljudi in sveta, kot ga vidijo osebe z motnjo v duševnem razvoju, so sporočili iz centra.