Varuh: Odnos do duševnega zdravja moramo ozdraviti

Ljubljana, 10. oktobra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob svetovnem dnevu duševnega zdravja opozoril, da se mora odnos družbe do tega vprašanja spremeniti. Ocenjuje namreč, da se slovenska družba še ni otresla strahu pred drugačnostjo in strahu pred neznanim, kar se kaže v odnosih do posameznikov z duševno motnjo ne glede na njihovo starost.