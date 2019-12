Ciklon Belna preti Komorom in Madagaskarju

Moroni, 8. decembra - Otočje Komori in Madagaskar v Indijskem oceanu se pripravljajo na prihod ciklona Belna, ki bi lahko državi prizadel v ponedeljek, so sporočile tamkajšnje oblasti. V pripravljenosti so tudi na otočju Mayotte, kjer so izdali rdeče opozorilo. Belna naj bi to francosko čezmorsko ozemlje dosegel že drevi.