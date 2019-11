V Italiji in Franciji neurja zahtevala več smrtnih žrtev

Torino, 25. novembra - V italijanski deželi Piemont so po večurnem iskanju našli truplo 52-letne ženske, ki jo je odnesla narasla reka. V deželah Piemont in Ligurija so sicer zaradi obilnega deževja in plazov zaprte številne ceste. Težave v prometu imajo zaradi vremena tudi v Franciji, kjer je neurje zahtevalo štiri smrtne žrtve.