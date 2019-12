Mešan teden na newyorških borzah

New York, 7. decembra - Osrednji indeksi newyorških borz so minuli teden sklenili z mešanimi rezultati, vendar se njihove vrednosti čez teden niso veliko spreminjale. S&P 500 je uspel izcimiti novo tedensko rast, Dow Jones in Nasdaq pa sta le malce nazadovala, kar je pripisati izjemno dobremu poročilu o zaposlovanju v petek.