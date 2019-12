Azijske borze v zelenem

Tokio, 6. decembra - Azijske borze so se danes obarvale v zeleno. Vlagatelje namreč znova navdaja optimizem, da bodo ZDA in Kitajska znale stopiti skupaj ter dokončno oblikovati in podpisati delni trgovinski sporazum. Špekulirajo tudi o tem, kako bi se lahko prihodnji teden iztekle splošne volitve v Veliki Britaniji.