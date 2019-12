Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 12.)

Ljubljana, 6. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da nekdanja slovenska agentka v arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško Simona Drenik Bavdek zahteva umik poročila komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb glede prisluškovalne afere in o reševanju odprtih vprašanj, povezanih s prenosom Mercatorja na skupino Fortenova.