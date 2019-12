Delo o potrebnih naložbah (7. 12.)

Ljubljana, 6. decembra - Janez Tomažič v komentarju Brez naložb ne bo višje produktivnosti piše o tem, da so za prihodnost Slovenije potrebni veliki industrijski sistemi in tudi manjša inovativna podjetja. Ključ do napredka je povečanje produktivnosti. Podjetja lahko sama naredijo veliko, v nekaterih segmentih pa potrebujejo pomoč države, meni avtor.