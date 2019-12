V dunajski stolnici nocoj samostojni slovenski koncert z Ingenium Ensemble

Dunaj, 6. decembra - V okviru leta sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo bo nocoj v stolnici sv. Štefana na Dunaju nastopila vokalna skupina Ingenium Ensemble. To bo prvi samostojni slovenski koncert v dunajski stolnici, so sporočili s slovenskega veleposlaništva v Avstriji. Znamenita gotska cerkev je sicer redno prizorišče koncertov klasične glasbe.