V Ljubljani in na Dunaju koncert za začetek sosedskega dialoga

Ljubljana/Dunaj, 9. oktobra - Začetek leta sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo bosta danes zaznamovala sočasna koncerta v prestolnicah z glasbeniki obeh držav. V Ljubljani bo nastopil avstrijski Jazz trio Wolfganga Seliga z gostoma Nino Strnad in Jakom Kopačem, na Dunaju pa slovenski kvartet saksofonov Ensemble 4Saxess z Gabrijelom Lipušem in Benjaminom Ziervoglom.