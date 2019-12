S slavnostno akademijo v DZ obeležili 30 let sprejema 81 ustavnih dopolnil

Ljubljana, 4. decembra - V državnem zboru je danes potekala slavnostna akademija ob 30. obletnici sprejema 81 ustavnih dopolnil, ki so po mnenju zbranih predstavljali temelj za uveljavitev pravice slovenskega naroda do samoodločbe, večstrankarstva in demokracije. Tradicionalno slavnostno sejo sta skupaj pripravila DZ in Društvo poslancev 90.