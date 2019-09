Slovenska skupščina je pred 30 leti sprejela 81 ustavnih dopolnil k takratni ustavi

Ljubljana, 27. septembra - Slovenska skupščina je na današnji dan pred 30 leti sprejela 81 ustavnih dopolnil, ki so precej spremenila takratno slovensko socialistično ustavo. Z njimi je bila potrjena pravica Slovencev do samoodločbe in določeno, da lahko izredne razmere razglasi le slovenska skupščina. Tedanjih dogodkov se bodo spomnili s sprejemom pri predsedniku Pahorju.