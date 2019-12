V Stockholmu podelili alternativne Nobelove nagrade

Stockholm, 4. decembra - Na prireditvi v Stockholmu so danes podelili letošnje nagrade Right Livelihood oziroma alternativne Nobelove nagrade. Nagradi sta prevzela brazilski aktivist Davi Kopenawa in borka za človekove pravice v Zahodni Sahari Aminatu Hajdar. Podelitve se nista udeležili podnebna aktivistka Greta Thunberg in kitajska borka za pravice žensk Guo Jianmei.