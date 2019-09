Greta Thunberg prejemnica letošnje alternativne Nobelove nagrade

Stockholm, 25. septembra - Mlada podnebna aktivistka Greta Thunberg je letošnja prejemnica nagrade Right Livelihood ali t. i. alternativne Nobelove nagrade, so danes sporočili v Stockholmu. Thunbergova si je nagrado prislužila za "spodbujanje in krepitev političnih zahtev za nujno ukrepanje glede podnebnih sprememb glede na znanstvena dejstva", so sporočili organizatorji.