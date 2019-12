Novembra v ZDA opazen padec rasti zaposlovanja v zasebnem sektorju

Washington, 4. decembra - Ameriški zasebni delodajalci so novembra ustvarili 67.000 neto novih delovnih mest, kar je najmanj od maja in krepko pod pričakovanji analitikov, ki so se gibala okrog številke 150.000. Podjetje ADP, ki zbira in obdeluje te podatke, je število novih delovnih mest v oktobru popravilo navzdol za 4000 na 121.000.