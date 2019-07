Ameriški zasebni sektor junija odprl 102.000 delovnih mest

Washington, 3. julija - Ameriški zasebni delodajalci so junija odprli 102.000 neto novih delovnih mest, potem ko so jih maja odprli le 41.000, poroča podjetje ADP. Poročilo po mnenju analitikov napoveduje, da se rast zaposlovanja v ZDA umirja in da se obeta zvišanje stopnje brezposelnosti, ki trenutno znaša 3,6 odstotka letno.