Sindikat zdravstva poziva ministra k izrednemu nadzoru nad delom soboške bolnišnice

Murska Sobota, 4. decembra - Sindikat zdravstva Slovenije je ministra za zdravje Aleša Šabedra pozval k izrednemu nadzoru nad delom uprave splošne bolnišnice Murska Sobota in sveta zavoda. Povod za to je sicer še nepravnomočna sodba delovnega sodišča, po kateri je bolnišnica nezakonito odpustila uslužbenko pravno-kadrovske službe in sindikalno zaupnico Tatjano Petek.