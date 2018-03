Direktor SB Murska Sobota zavrača očitke sindikata, vztraja na zakonitosti izplačil

Ljubljana, 19. marca - Prvi mož SB Murska Sobota Bojan Korošec zavrača očitke sindikata SPUKC. Kot je zapisal v izjavi za STA, so v upravi še vedno prepričani, da so bila izplačila nadomestil za neizrabljeni dopust zakonita, in verjamejo, da bo to potrdilo tudi sodišče. Zanika tudi navedbe o maščevalnem ukrepu zoper sindikalno zaupnico SPUKC Tatjano Petek.