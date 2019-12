V eksploziji v Britofu pri Kranju šest poškodovanih, 76 evakuiranih

Kranj, 3. decembra - V eksploziji v naselju Britof pri Kranju je bilo poškodovanih šest oseb. Eksplozija se je zgodila nekaj čez 15. uro v vodnem jašku na lokalni cesti, kjer je po prvih podatkih eksplodiral plin. V eksploziji sta bili poškodovani dve osebi, ki sta na jašku opravljali dela, in štiri, ki so bile v bližini. 76 oseb iz okolice so evakuirali.