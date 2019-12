Erjavec: Ne gre za popuščanje, premier je prejel darilo

Ljubljana, 2. decembra - Prvak DeSUS Karl Erjavec je po ponovni potrditvi interventnega zakona, ki so ga po nekaj napetosti podprli tudi poslanci DeSUS, zatrdil, da ne gre za popuščanje, pač pa za to, da je predsednik vlade Marjan Šarec prejel rojstnodnevno darilo. Po Erjavčevih navedbah so v DeSUS prejeli zelo trdna zagotovila, da bodo januarja vložili spremembe zakona.