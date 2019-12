Preiskovalna komisija v zadevi Kangler bo kazensko ovadila ustavna sodnika Accetta in Kneza

Ljubljana, 3. decembra - Preiskovalna komisija DZ v zadevi Franc Kangler in drugi je danes sklenila, da bo kazensko ovadila ustavna sodnika Mateja Accetta in Rajka Kneza, je v izjavi pojasnil predsednik komisije Žan Mahnič (SDS). Ovadba po njegovih navedbah temelji na 288. členu kazenskega zakonika, ki govori o protizakonitem, pristranskem in krivičnem sojenju.