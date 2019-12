Kiblix z razstavo navidezne umetnosti

Maribor, 4. decembra - V Mariboru se danes začenja festival umetnosti in tehnologije Kiblix, ki se z letošnjim letom usmerja v raziskavo in kritiko sodobnih tehnoloških medijev ter njihovo mehko uporabo v sodobni umetnosti, kulturi in izobraževanju. Prireja ga Kulturno izobraževalno društvo (KID) Kibla, kjer bo med drugim razstava Navidezna umetnost.