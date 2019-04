Slovenski umetniki uspešni na razvojni platformi STARTS

Pariz, 8. aprila - V Centru Pompidou so konec marca v sklopu STARTS Residencies Days naznanili imena umetnikov, ki so si prislužili rezidence v sklopu evropske razvojne platforme STARTS, med njimi so tudi Slovenci. Miha Turšič in Špela Petrič sta prepričala s projektom Becoming.Eco(logical), multimedijski umetnik Zoran Srdić pa s projektom Biobot.