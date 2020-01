Tokio 2020: Robotski maskoti iger v Tokiu navdušili otroke

Tokio, 24. januarja - Futuristični maskoti olimpijskih in paralimpijskih iger v Tokiu 2020 Miraitowa in Someity imata tudi svoji robotski različici, ki navdušujeta predvsem otroke po osnovnih šolah. Zmožni sta prikazovati različne športne položaje in prepoznati čustva, na katere se odzoveta s srčki ali z zvezdami v svojih očeh.